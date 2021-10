Jesus e o Flamengo. Presente é o Benfica, mas o futuro "depende dos resultados"

"Se fico satisfeito de ver um clube de que já saí a acarinhar-me com sempre acarinhou? Só se fosse insensível. São imagens que me tocam."

Ainda assim, Jesus admitiu ter ficado sensibilizado com o carinho demonstrado pelos adeptos do Flamengo, mais de um ano depois:

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Benfica foi confrontado com o facto de os adeptos do Flamengo, clube com que conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores, terem cantado o seu nome no Maracanã . Sobre a possibilidade de regressar ao Brasil, Jesus salientou que, para já, só pensa de encarnado.

Regresso ao Flamengo em breve é pouco provável





Os adeptos do Flamengo entoaram cânticos de apoio a Jorge Jesus, na madrugada de quinta-feira, depois da eliminação da Taça do Brasil, com uma derrota, por 0-3, em casa, frente ao Athletico Paranaense.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol do Brasil, Fernando Pires, referiu que não acredita um eventual regresso de Jorge Jesus ao Flamengo no curto prazo.

“O Flamengo já não tem muitas chances no campeonato brasileiro, está a muitos pontos do Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil foi eliminado, na Libertadores falta um jogo só contra o Palmeiras. Não sei se ele [Jesus], neste momento, teria o conforto de arriscar tudo ao assumir o Flamengo numa fase final do campeonato. Jesus vai querer ter garantias para o trabalho dele. Jorge Jesus deixou uma marca muito forte aqui no Brasil. Agora, não vai arriscar o trabalho dele avançando para um clube sem suporte para desenvolver o trabalho dele”, salientou Fernando Pires.

Jorge Jesus fazia a antevisão da visita do Benfica ao Estoril Praia, a contar para a 10.ª jornada do campeonato, marcada para sábado, às 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota.