Alves justifica quebra do Benfica com desgaste dos titulares

João Alves, antigo médio encarnado, considera que é na calendarização e na frequente utilização, e consequente desgaste, dos habituais titulares que reside a quebra de rendimento do Benfica nos últimos jogos.

Assim explica João Alves, em entrevista a Bola Branca, o empate das águias em Guimarães para a Taça da Liga e as dificuldades enfrentadas pela equipa de Jorge Jesus nos últimos encontros da I Liga:

"Uma série de jogadores nucleares tem jogado frequentemente e, depois, as coisas refletem-se. Com o Bayern, por exemplo, o Benfica sentiu dificuldades na parte final, bem como em alguns jogos do campeonato."

Questionado sobre se não será demasiado cedo para os jogadores estarem a sentir desgaste, João Alves salienta que Mário Monteiro, preparador físico do Benfica, com quem trabalhou na Académica, "é um excelente profissional", e que Jorge Jesus "sabe com o que está a lidar". De qualquer forma, assinala, "as equipas não podem jogar sempre a 100%".

O "luvas pretas" não entende, por outro lado, a pouca utilização de Pizzi. O médio construiu o golo da vitória em Vizela e marcou em Guimarães.



"É um grande jogador e não percebo porque é, às vezes, o 'patinho feio' do Benfica. Poderá, daqui para a frente, voltar à titularidade. Mas, quem trabalha com os jogadores diariamente é que sabe como eles estão", diz.

Estoril, "caixinha de surpresas". A teoria "é uma batata"

No sábado, o Benfica visita o Estoril, a contar para a décima jornada do campeonato. Um jogo que também "será sempre até ao tutano", como os anteriores, fruto de uma calendarização que "não é a adequada".

Os canarinhos, que ocupam o quarto lugar, estão a realizar uma excelente campanha no ano de regresso à I Liga. Para João Alves, trata-se de mais um desafio difícil para o Benfica, embora por vezes os jogos classificados como os mais complicados se tornem, igualmente, os mais acessíveis.



"A teoria vale o que vale, às vezes é uma batata, e os jogos que parecem mais fáceis tornam-se complicados e vice-versa. Veja-se o Portimonense na Luz. Por isso, este jogo com o Estoril é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer", conclui o atual treinador, de 68 anos.

O Estoril Praia-Benfica está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Jogo da 10.ª jornada da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.