Jesus. “A ganhar por 2-0 ou 3-1 não podes empatar”

O treinador do Benfica elogiou a partida dos encarnados no Afonso Henriques, mas reconhece: “a ganhar por 2-0 ou 3-1, seja qual for o adversário, não pode deixar-se empatar”.

“Foi um excelente jogo, seis golos, com duas equipas que queriam ganhar. É verdade que o Benfica a ganhar por 2-0 ou 3-1, seja qual for o adversário, não pode deixar-se empatar porque o conteúdo do Benfica defensivamente é muito forte. É verdade que o Guimarães também tem algum mérito, o 3-2 é um grande cruzamento e um bom cabeceamento, mas na segunda parte já não fomos a equipa tão forte como fomos na primeira”, referiu Jorge Jesus.

O técnico dos encarnados acrescenta que, na segunda parte, “com jogadores que não têm jogado tanto, começaram a ter falta de intensidade para acompanhar alguns jogadores do Guimarães”.

Jesus lembra que “podíamos ter feito o 3-0, com o João Mário completamente isolado ainda na primeira parte e acabamos por sofrer o 3-1. Mas isso são contingências do futebol, são coisas normais”.

“Não é muito normal seis golos num jogo, mas tinha a ideia, quando o jogo foi lançado, que seria com duas equipas que queriam fazer golos. O Guimarães fez, isto é que é jogar futebol, o que o Guimarães e o Benfica fizeram. Não houve cá jogadores a cair para o chão. Nem o Benfica a ganhar fez isso. Isto é que os adeptos gostam, isto é que é espetáculo. Foi um excelente jogo para quem viu em casa e para quem veio ao estádio, isso para mim é que é importante”, referiu.

O treinador das águias considera que os seus jogadores tiveram “falta de intensidade na última meia-hora. Mesmo nas modificações que fiz, não ajudaram muito. A entrada do Diogo e do Rafa, principalmente, não conseguiram entrar no jogo”.

“Na segunda parte nem conseguimos parar a equipa do Guimarães, nem conseguimos sair em contragolpe”, referiu.

Jesus lembrou ainda que “o Guimarães fez também por isso, com muitas alterações, muitas modificações táticas, acabou com um 4-4-2 com dois pontas de lança e o Edwards nas costas. Com estas modificações, os nossos dois médios que entraram também não houve um feedback. Não há um timeout, não dá para parar o jogo. Tentei passar essa informação ao Julien, mas o Julien não percebeu o que ia fazer quando entrou. Tudo isso desequilibrou a equipa defensivamente”.

Apesar do empate, o Benfica ainda está na corrida pelo apuramento para a “final four” da Taça da Liga, mas terá de vencer por 3-0.

“O que conta é que ainda temos uma palavra a dizer. O Benfica agora só está dependente do jogo com o Covilhã. Se tivéssemos ganho tínhamos praticamente assegurado a Final Four. Não conseguimos, mas ainda temo uma chance. Devíamos ter saído daqui com uma vitória, o Guimarães teve mérito, agora o Benfica devia ter capacidade para segurar o resultado e não teve”.

Benfica e V. Guimarães empataram 3-3 na segunda jornada da Taça da Liga. As contas para o apuramento ficam adiadas para a última jornada.