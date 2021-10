Benfica terá visita "extremamente complicada" ao Vitória

“Vale o que vale, mas o Benfica, normalmente, com maior ou menor dificuldade, em Guimarães passa sempre. Acredito que vai ser um bom jogo, com alguma gestão do cansaço”, explica Vítor Paneira.

A Taça da Liga tem esta época um novo formato, com apenas três equipas por grupo. O Vitória já bateu o Sporting da Covilhã, por 2-0, na primeira jornada, e basta-lhe um triunfo para seguir em frente. Mesmo com este cenário, Vítor Paneira refere, em entrevista a Bola Branca , que “os grandes têm alguma vantagem” ao entrar mais tarde na prova.

Prova no fundo da lista de prioridades

Vítor Paneira deixa claro que “o Benfica deve encarar todas as provas para vencer” e deve “encarar este jogo com responsabilidade”. Por outro lado, reconhece que a Taça da Liga não deve ser uma prioridade.

“Se perguntar se é a prioridade, entre Liga dos Campeões, campeonato e Taça de Portugal, naturalmente que a Taça da Liga é, das quatro, a que tem menos prioridade”, explica o antigo jogador.

Numa análise à época das águias até ao momento, Paneira considera que “o Benfica tem sido competente”, com exceção do jogo com o Bayern Munique, que foi “completamente desequilibrado a favor" dos alemães. Jogos com Portimonense, Trofense e Vizela, o último, são exemplos de um momento menos bom.

“O Benfica não está a passar, em termos futebolísticos, um grande momento, mas tem sido uma equipa competente e que merece estar no primeiro lugar”, conclui.

Vítor Paneira representou o Benfica durante oito temporadas, entre 1987 e 1995, passando depois pelo Vitória de Guimarães, entre 1995 e 1999. Representou Portugal em 44 ocasiões, com quatro golos marcados.

O Vitória de Guimarães-Benfica está marcado para as 20h30 desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques.