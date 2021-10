Benfica poupa Vlachodimos na visita ao Vitória de Guimarães

Odysseas Vlachodimos é o principal ausente da lista de convocados do Benfica para a visita ao Vitória de Guimarães, a contar para o grupo A da Taça da Liga.

Além do guarda-redes grego, Jorge Jesus deixa em Lisboa os lesionados André Almeida, Valentino Lázaro, Gedson Fernandes, Gil Dias, Haris Seferovic e Rodrigo Pinho.

De resto, o treinador do Benfica conta com todos para o jogo com o Vitória de Guimarães, marcado para esta quarta-feira, às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques.

Lista de convocados





Guarda-redes: Svilar, Helton Leite;

Defesas: Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Gilberto, Ferro, Morato;

Médios: Pizzi, Weigl, Taarabt, João Mário, Meité;

Avançados: Rafa, Everton, Radonjic, Yaremchuk, Darwin e Gonçalo Ramos.