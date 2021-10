Benfica empata em Guimarães e deixa apuramento em aberto

O Benfica e o V. Guimarães empataram 3-3 para a segunda jornada da Taça da Liga. Decisões ficam adiadas.

Os encarnados estiveram em vantagem por 2-0 e 3-1, mas deixaram-se empatar já perto do final no Afonso Henriques.

Pelas águias marcaram Alfa Semedo, na própria baliza, Pizzi e Radonjic.

Já pelos “conquistadores” apontaram André André, Estupinan e Bruno Duarte.

Nos minutos finais, as duas equipas procuraram o triunfo.

Este empate deixa as decisões sobre o vencedor do grupo para a última jornada. O Benfica vai defrontar o Sp. Covilhã e para pensar no apuramento tem de vencer por três golos.

Neste momento, o Vitória soma 4 pontos, o Benfica 1 e o Covilhã 0.