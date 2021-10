Pirotecnia em Vizela vale multa ao Benfica

O Conselh de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Benfica em 1910 euros devido à utilização de pirotecnia nas bancadas no jogo em Vizela, no domingo.

De acordo com o mapa de castigos, "adeptos afetos ao Benfica, identificados com adereços do citado clube tais como camisolas e cachecóis, localizados na bancada Central Poente Norte, fizeram deflagrar um pote de fumo".

Para além disso, "aquando do golo do Benfica fizeram deflagrar dois petardos. Os petardos foram lançados para a parte de trás da bancada atingindo o TV Compound, não tendo sido registado qualquer dano".

O Benfica venceu em Vizela por 1-0, com o golo da vitória de Rafa Silva a surgir aos 98 minutos de jogo.