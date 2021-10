Estádio da Luz foi alvo de buscas um mês depois da detenção de Luís Filipe Vieira

A revista "Sábado" escreve que o Estádio da Luz foi alvo de novas buscas do Ministério Público em agosto, cerca de um mês depois de Luís Filipe Vieira ter sido detido no âmbito da operação Cartão Vermelho.

Segundo a publicação, foram recolhidos mais 16 contratos que estão a ser alvo de investigação, num total de 19 contratos suspeitos. Em causa estão todos os contratos nos quais o empresário Bruno Macedo, outro dos arguidos do caso, teve influência.

As novas buscas decorreram já enquanto Rui Costa, atual presidente do clube, assumia as funções depois da saída de Vieira do cargo.