Benfica deverá entrar em Guimarães com os menos utilizados

Alex, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Benfica, prevê que Jorge Jesus dará oportunidade aos menos utilizados, pois o atual ciclo tem sido de "uma densidade competitiva que pode trazer problemas" às águias.

O Benfica chega ao jogo que pode decidir o representante do grupo A na "final four" da Taça da Liga depois de embates de grande desgaste frente a Trofense, Bayern de Munique e Vizela. Encontros que podem "deixar sequelas", se não houver gestão. Ainda assim, Alex salienta que se espera "sempre um Benfica muito forte" e aponta como exemplo Pizzi.

"Um jogador que até há pouco tempo era considerado o melhor jogador do nosso campeonato e, agora, falamos de Pizzi como uma alternativa. Isto demonstra a capacidade e a qualidade do plantel [do Benfica]", explica o antigo jogador, em declarações a Bola Branca.

Taça da Liga "muito bem vista" em Guimarães