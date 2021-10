Jesus: “Fizemos tudo para ganhar”

O treinador do Benfica confirma que “esperava um jogo difícil” contra o Vizela e “confirmou-se”.

“O Benfica comandou, mas não dominou. Fizemos uma grande segunda parte e nunca perdemos a identidade”, disse Jorge Jesus.

O técnico encarnado reforça: “fizemos tudo para ganhar e voltámos à liderança que é o nosso lugar”.

“Acabámos com três jogadores a defender e todos a atacar, três não, com quatro. Nunca perdemos a identidade. Fizemos uma segunda parte com muita categoria, mas só marcámos um golo. É pouco, é verdade, mas também temos de dar mérito também a quem defende e ao Benfica. Arrisquei, não havia mais nada para arriscar”, acrescentou.

Jesus deu também os “parabéns à equipa do Benfica e ao Vizela, que foi uma equipa atrevida, fez algum anti-jogo”.

Os encarnados venceram o Vizela por 1-0, com golo de Rafa no último minuto dos descontos.