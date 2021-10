Plantel e equipa técnica do Benfica negativos à Covid-19

Jorge Jesus revelou, este sábado, que todo o plantel, equipa técnica e demais "staff" do Benfica testou negativo à Covid-19, na sexta-feira.

O treinador mostrou-se pouco preocupado com a hipótese de um novo surto no Benfica, depois de o homólogo do Bayern de Munique ter testado positivo após a visita dos alemães à Luz. Julian Nagelsmann estava vacinado e nem chegou a sentar-se no banco, tendo ficado no hotel e, saído o resultado, sido recambiado de volta à Alemanha. Em conferência de imprensa, Jesus assinalou que "o contágio já não é assim tão fácil".

"Já estamos todos vacinados, já não é o que era há um ano, quando era tudo novo. Não tive qualquer preocupação, a minha dificuldade em relação aos adversários passa pelo valor das equipas e pela maneira a equipa possa estar. Estou tranquilo em relação a isso, já fomos testados e deu tudo negativo. Penso que isso não voltará a acontecer", afiançou.

Testagem já prevista

Depois da notícia do positivo de Nagelsmann, fonte oficial do Benfica anunciou que plantel e equipa técnica seriam testados à Covid-19. No entanto, não seria medida uma excecional, mas sim algo já previsto.

"Seguimos sempre este protocolo no Seixal. O Benfica, apesar de as autoridades de Saúde e a própria Liga já não o exigirem, faz sempre testes 48 horas antes de qualquer jogo", referiu a fonte à agência Lusa.

O Bayern de Munique goleou o Benfica, no Estádio da Luz, por 0-4, em jogo da terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus falava na conferência de imprensa de antevisão da visita do Benfica ao Vizela, a contar para a nona jornada do campeonato e marcada para domingo, às 18h00. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.