Benfica vai investigar alegadas ajudas a Vieira na venda de ações da SAD

O Benfica anunciou, este sábado, que vai iniciar, "de imediato", uma investigação para averiguar sobre o alegado envolvimento de dois colaboradores na venda de ações de Luís Filipe Vieira a John Textor.

Em causa está uma notícia do jornal "Nascer do Sol", segundo a qual o ex-presidente do Benfica teria contado com a ajuda de "dois colaboradores próximos dele e da instituição", a quem teriam sido prometidas elevadas comissões, para reunir, em secreto, 25% das ações da SAD do clube encarnado para vender ao empresário norte-americano.

"Tendo em conta as recentes notícias vindas a público, o Sport Lisboa e Benfica informa que vai iniciar, de imediato, um processo de averiguação interno quanto ao possível envolvimento de dois colaboradores seus num alegado negócio respeitante à transação de participações qualificadas da sua SAD", pode ler-se em comunicado no site oficial do Benfica.

Os colaboradores referidos pelo "Nascer do Sol" são Hugo Ribeiro, diretor do Departamento Internacional do Benfica, e Carlos Janela, assessor de comunicação da Benfica SAD, que teriam recebido 3,5 milhões de euros, a dividir pelos dois. Valor correspondente a 7% dos 50 milhões de euros que custam os 25% das ações da SAD que John Textor pretende comprar.

A Direção do Benfica informou, na quinta-feira, que vai "avaliar" as "intenções" de John Textor, após reunião em que o empresário norte-americano propôs cotar a sociedade encarnada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, confirmou à Renascença fonte oficial do clube.