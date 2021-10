Autogolo foi rastilho para o apagão do Benfica com o Bayern

Bruno Basto, antigo jogador encarnado, considera que o autogolo de Everton foi decisivo para o "apagão" do Benfica que levou à goleada do Bayern de Munique na Luz, depois de 70 minutos sem golos.

A equipa de Jorge Jesus manteve-se ligada ao jogo até ao livre direto de Sané. Dez minutos depois, um autogolo do recém-entrado Everton abriu as portas à goleada (0-4) alemã. Em entrevista a Bola Branca, Bruno Basto sugere ter sido esse o momento-chave para uma derrota por números demasiado pesados, frente a um adversário superior.

"O resultado é excessivo, apesar de o Bayern ser uma das melhores equipas do mundo. Esteve acima do Benfica em todos os aspetos e tem jogadores, no seu plantel, que tornam as coisas mais fáceis. No entanto, se o Benfica tivesse aproveitado algumas oportunidades que teve, a história podia ter sido outra. Com o 0-1 e, depois, com o autogolo, a equipa desconcentrou-se", refere o antigo latera-esquerdo do clube da Luz.

O Benfica volta a encontrar o Bayern na próxima jornada da Liga dos Campeões, no dia 2 de novembro. Pontuar em Munique é pouco provável e Bruno Basto aponta já ao jogo em Barcelona, de 23 de novembro, provavelmente decisivo para as contas do segundo lugar do grupo E.



"A deslocação à Alemanha será difícil, porque o Bayern pode carimbar, nesse jogo, o apuramento para a próxima fase e vai apostar tudo. O Benfica e o Barcelona vão lutar pelo segundo lugar e vejo o Benfica com capacidade para concretizar esse objetivo", assinala o ex-jogador.

Ciclo "terrível" está aí

O Benfica tem, agora, pela frente outro três jogos, todos fora de casa: Vizela, no domingo, para o campeonato; Guimarães, dia 27, para a Taça da Liga; e três dias depois, Estoril, de novo para o campeonato.

Bruno Basto entende que a equipa está preparada para responder a este ciclo "terrível" fora da Luz, que antecede a visita ao Bayern.

"O ciclo não é simpático, mas o Benfica é um grande clube, com grandes jogadores que estarão preparados para cada jogo. Acredito que irão 'desligar' desta derrota pesada com o Bayern. Estão com o orgulho um pouco ferido e vão encarar já a próxima partida com confiança para regressarem às vitórias", assegura, nesta entrevista à Renascença.

O Benfica volta a entrar em campo no domingo, às 18h00, em Vizela. A partida da nona jornada do campeonato terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.