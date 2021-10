Youth League. Benfica goleia Bayern Munique

O Benfica goleou o Bayern Munique, por 4-0, na terceira jornada da fase de grupos da Youth League.

Os golos dos encarnados no Benfica Campus, no Seixal, foram apontados por Pedro Santos, Cher N’Dour, Diego Moreira e João Neves.

As jovens águias perderam com o Dínamo Kiev e venceram o Barcelona e sobem, por isso, aos 6 pontos no grupo, atrás dos ucranianos que somam 7.

Também esta quarta-feira, Barcelona e Dínamo Kiev empataram a zero.

Na próxima jornada, a 2 de novembro, o Benfica vai defrontar o Bayern Munique, na Alemanha.