André Almeida

“O Benfica fez uma primeira parte boa, a dividir o jogo com. Tivemos, inclusive, uma oportunidade antes do golo do Sané. Depois, uma bola parada dá-lhes o 1-0 e a partir daí a equipa perdeu-se um bocadinho. Até aí foi um jogo bem conseguido. Na maior parte do tempo deixámos uma boa imagem, mas o resultado não espelha isso”

Darwin

"Não sei se foi injusto, mas o Bayern fez um grande jogo. Nós também fizemos um grande jogo na primeira parte. No segundo tempo, tivemos duas oportunidades. Acho que se conseguíssemos fazer esses dois golos, ou um golo pelo menos, seria um jogo distinto. Não temos de baixar a cabeça, é um jogo. Temos de melhorar em alguns aspetos a defender e a atacar".