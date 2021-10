Cuidado, Benfica. "Bayern é um gigante com fome de golos"

Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, sublinha, em declarações, a Bola Branca, que o Benfica vai ter pela frente, no duelo com o Bayern de Munique, esta quarta-feira, "um gigante com fome de golos".

O dirigente português do emblema germânico considera que esta noite, no Estádio da Luz, na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões, estará aquela que é, atualmente, a melhor equipa do mundo.

"O Bayern tem a concentração a um nível ainda mais alto em jogos grandes. Em Leverkusen, era o grande duelo para se saber se havia uma equipa que pudesse fazer frente ao Bayern, porque o havia demonstrado na semana anterior. Isso, e o facto do Dortmund estar em primeiro lugar, levou o Bayern a mostrar que consegue sempre revelar uma qualidade ainda mais elevada", acentua Carlos Leal à Renascença.

Atenção à "avalanche bárbara"

O dirigente do Arminia tem dificuldade e sorri quando a pergunta é sobre os pontos fracos dos bávaros. "É difícil, é muito difícil", diz, descortinar fragilidades na equipa de Nagelsmann, porque "atua de forma muito intensa". Carlos Leal responde de forma curiosa quando é recordado que o Benfica venceu o Barcelona após ter marcado logo no início do jogo:

"Por vezes um golo cedo contra o Bayern é pior. Assim, o gigante fica picado e há situações em que esse golo provoca a avalanche bávara."

Atenção, contudo: o diretor desportivo também diz que um golo cedo pode "provocar uma certa desordem" no campeão alemão.

Bayern não é só Lewandowski

Num grupo com o atual Bola de Ouro, o ponta de lança polaco Robert Lewandowski, Carlos Leal destaca mais três jogadores.

O polivalente Joshua Kimmich "é o pilar que consegue aguentar o balanço no jogo tático entre o momento ofensivo e defensivo". Elogios também para o veterano Thomas Muller, "pela experiência e [por ser] um treinador em campo". Por último, o médio Leon Goretzka, "uma máquina que sabe destruir e construir, e um matador em frente da baliza".

O Bayern lidera o grupo E, com seis pontos, o Benfica é segundo, com quatro. A partida começa às 20h00, no Estádio da Luz, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.