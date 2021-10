Benfica recebe Bayern com liderança do grupo em jogo

O Benfica recebe, esta quarta-feira, o Bayern de Munique, na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões, num duelo entre os dois primeiros, que ainda não perderam nem sofreram qualquer golo.

O Bayern lidera o grupo, com seis pontos, depois de ter vencido o Barcelona, em Camp Nou, por 3-0, e o Dínamo de Kiev, em casa, por 5-0. Leva oito golos marcados, a melhor média da prova: quatro por jogo.

A equipa de Jorge Jesus está no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, fruto de um empate em casa do Dínamo Kiev (0-0) e um triunfo no estádio da Luz frente ao Barcelona, por esclarecedores 3-0.

A dois pontos do Bayern na classificação, o Benfica chegará à liderança do grupo se vencer na Luz. Seria um feito inédito: em 10 jogos diante do campeão alemão, os encarnados somam sete derrotas e três empates.