Weigl admite que defrontar o rival de sempre é especial

Julian Weigl não esconde que defrontar, pelo Benfica, o Bayern de Munique, um rival em todos os clubes que representou, será especial.

O Bayern foi sempre uma pedra no sapato de Weigl. O médio do Benfica começou a jogar futebol a 50 quilómetros de Munique, em Rosenheim, antes de se mudar para a capital da Baviera, onde representou o 1860 Munique. Fez-se profissional no Borussia Dortmund, o grande rival recente do Bayern. Ou seja, das camadas jovens até rumar ao Benfica, os campeões alemães foram sempre o grande rival do médio.

"É um rival para mim, não tenho medo de o dizer. Nos meus clubes, sempre tivemos menos condições. O Bayern teve sempre os grandes campos e nós éramos o clube mais pequeno no outro lado da rua. Na formação, estávamos sempre a lutar com eles pelo primeiro lugar. Conheço esta rivalidade desde jovem e continuou no Borussia. É um jogo especial", reconheceu, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Adversário mais forte esta época

Profundo conhecedor do adversário do Benfica na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões, Weigl não teve pruridos em dizer que o Bayern "é a equipa mais forte" que as águias enfrentaram até agora.

"Têm muita qualidade em todas as posições e funcionam muito bem como equipa. Temos de estar preparados. Não temos medo do Bayern. Temos de defender todos juntos, ser compactos e organizados", referiu.

O Benfica encontra-se no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, menos dois do que o Bayern, que lidera. O Barcelona, o outro grande candidato à passagem aos oitavos de final, ainda não tem pontos.

Ainda assim, Weigl optou por um discurso cauteloso: "Tentamos pensar jogo a jogo. Estamos em boa posição, mas num jogo tudo pode mudar."

Esperança em regressar à seleção

A nível pessoal, Julian Weigl admite que, com Jorge Jesus, cresceu "em muitas coisas", apesar de ter precisado de "algum tempo" para se adaptar ao estilo de jogo e ao que o treinador lhe pede para fazer.

"Cresci muito em termos de agressividade e na recuperação de bolas a meio-campo. Sinto-me confiante, estou num bom momento. Mas ainda estamos no início da época", alertou o médio-defensivo alemão.



Um bom momento que poderá exibir frente ao Bayern, numa montra especial e, com certeza, com o selecionador alemão, Hansi Flick, a ver.

"É um jogo para todos nós, para mostrarmos à Europa o que o Benfica é capaz de fazer. Penso que o selecionador alemão verá o jogo, por isso, se fizermos um bom jogo, também será bom para mim", realçou.

Apesar da rivalidade, Weigl conhece "vários jogadores" do Bayern, no entanto, guarda quaisquer conversas para depois do jogo na Luz: "Quero estar focado. Depois do jogo, teremos uma pequena conversa."

O Benfica-Bayern de Munique está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.