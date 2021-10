Weigl avisa que Benfica "vai exigir tudo" ao Bayern

Julain Weigl tem um recado para o Bayern de Munique: não será fácil derrotar o Benfica, na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Em entrevista à revista "Kicker", o médio alemão garante que o Benfica "vai dar muita luta" ao Bayern e tem "grandes possibilidades" de vencer, embora admita que os bávaros "são, decididamente, os favoritos".

"Têm de estar sempre com as antenas no ar contra nós. O ambiente do estádio vai ser desfavorável para eles e vai dar um empurrão extra à nossa equipa. O Benfica vai exigir tudo do Bayern. É relativamente difícil marcar golos contra nós, temos uma defesa muito boa e somos a equipa com mais golos marcados no campeonato português. Não somos uma equipa fácil de prever, conseguimos mudar rapidamente", salienta.



Weigl também aborda a adaptação a Lisboa e o Benfica, e as diferenças para Dortmund e o Borussia, clube que o lançou na Alemanha.

"É um prazer acordar todas as manhãs e ver o sol por cima de todas estas casas coloridas em Lisboa. É mais divertido treinar aqui com 25 graus em outubro do que em Dortmund, onde está sempre a chover. E o Benfica tem o melhor centro de treinos que eu já vi, as condições são incríveis", vinca.



O embate entre o Benfica e o Bayern de Munique está agendado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.