Bayern à lupa. "Não apresenta qualquer ponto fraco"

O Bayern de Munique, "neste momento, não apresenta qualquer ponto fraco". A afirmação pertence ao consultor de futebol de algumas equipas alemãs Nuno Félix, que explica a Bola Branca que adversário terá o Benfica pela frente na terceira jornada da Liga dos Campeões.

Os germânicos regressam à Luz, onde em 2020 venceram o troféu, diante do PSG, e são favoritos, embora não sejam "uma equipa imbatível". Porém, "será um jogo atípico" para um Benfica que está habituado a ter "o domínio do jogo", algo que "será extraordinariamente difícil".



Nuno Félix destaca os quatro jogadores da frente, "absolutamente fantásticos": Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Muller e Robert Lewandowski. A qualidade ofensiva do Bayern obriga a equipa de Jorge Jesus a estar atenta a todos: "Seria errado focar-se apenas num."

"Obviamente que Lewnadowski é uma máquina de fazer golos, não pode ter espaço, mas a grande força deste Bayern de Munique é o seu todo. No ataque, não se pode menosprezar qualquer um dos companheiros de Lewandowski", acentua o especialista em futebol alemão.

Se não houver Davies, Lucas pode virar à esquerda

O eneacampeão germânico é uma equipa letal no ataque. No entanto, na defesa, e apesar da dúvida em torno do lateral-esquerdo Alphonso Davies, são também muitas as soluções que tem Julian Nagelsmann.

O treinador pode até usar o francês Lucas Hernández na ala, embora o canadiano dê " muita profundidade" ao corredor. Nuno Félix lembra que esta já não é a defesa de Hummels e Boateng, e que hoje em dia, com Upamecano e Sule, não acusa "o défice de velocidade" do passado.

"Mesmo que haja algum tipo de compensação nos flancos, Goretzka e Kimmich jogando no meio-campo, também têm capacidade de preencher os flancos se for necessário", aponta o consultor do futebol germânico.

O embate entre o Benfica e o Bayern de Munique está agendado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.