Lyon devolve Benfica à realidade da Liga dos Campeões

O Benfica foi goleado, fora, pelas francesas do Lyon, por 5-0, esta quinta-feira, na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Frente à melhor equipa europeia da história, vencedora de sete Champions, as campeãs nacionais aguentaram o nulo durante quase meia hora. No entanto, aos 29 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Letícia socou a bola contra Catarina Amado e o ressalto sobrou para Kadeisha Buchanan, que desviou para a baliza já em desequilíbrio.

Passados somente dois minutos, Pauleta perdeu a bola mesmo à entrada da área para Danielle van de Donk. Só com Letícia pela frente, a criativa holandesa tabelou com Melvine Malard para o segundo golo da noite.

Pouco tempo após o intervalo, ao minuto 53, Delphine Cascarino irrompeu pela meia direita e tentou cruzar, mas Cloé Lacasse intercetou. A bola chegou a Catarina Macario, que cruzou para um belo golo de bicicleta de Malard, que se encontrava isolada na pequena área.

Três minutos depois, Carole Costa meteu o braço à bola na área do Benfica. Na conversão da grande penalidade, Macario não perdoou.

Aos 63 minutos, em mais um canto, Letícia falhou a bola, permitindo que a bola chegasse ao segundo poste. Aí apareceu Buchanan, a ganhar nas alturas a Marta Cintra e a cabecear para a baliza vazia, para o bis.

Golpe de autoridade das heptacampeãs

Esta derrota devolve o Benfica à realidade da Liga dos Campeões feminina, depois do surpreendente empate, sem golos, diante do Bayern de Munique, campeão alemão, na primeira jornada da fase de grupos.

O Lyon lidera o grupo D, com seis pontos, seguido do Bayern, com quatro. O Benfica é terceiro, com três pontos, e o Hacken, que perdeu com as alemãs por 4-0, é último, ainda a zeros. Na próxima jornada, as águias recebem as suecas, em jogo marcado para 10 de novembro, às 20h00.

Refira-se que não existe Liga Europa feminina, pelo que o terceiro lugar traduz-se em eliminação efetiva das competições europeias.