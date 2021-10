Darwin eleito melhor jogador de setembro da I Liga

Darwin Núñez foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da I Liga.

O ponta de lança do Benfica, de 22 anos, recebeu 16% dos votos dos treinadores principais do campeonato, contra 11,70% atribuídos a Luis Díaz, do FC Porto, e os 11,10% a Rafa Silva, também do Benfica.

Em setembro, Darwin apontou quatro golos em dois jogos, de três disputados, tendo bisado frente a Santa Clara e Boavista.

O internacional uruguaio, que já recebera o prémio de melhor avançado do mês, foi peça chave para a liderança do Benfica.

Este é o quarto prémio individual para o Benfica em setembro: João Mário foi eleito melhor médio e Jorge Jesus melhor treinador.