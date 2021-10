Jorge Jesus foi o melhor treinador da I Liga em setembro

Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador da I Liga em setembro.

O técnico do Benfica foi eleito pelos seus pares com 41% dos votos, contra os 21% de Paulo Sérgio, que orienta o Portimonense, e os 17% de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril Praia e vencedor em agosto.

Ao comando de Jorge Jesus, o Benfica venceu todos os jogos que disputou na I Liga, no mês em causa, com 11 golos marcados e dois sofridos.

Este é o terceiro prémio individual para o Benfica em setembro: João Mário foi eleito melhor médio e Darwin Núñez melhor avançado.