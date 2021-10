João Tomás admite Benfica superior, mas "tem de o provar em campo"

A Taça de Portugal vai juntar na Trofa dois antigos colegas de seleção, ex-jogadores do Benfica, e que este sábado estarão sentados lado a lado na tribuna, João Tomás como presidente da SAD do Trofense e Rui Costa do Benfica.

O dirigente do clube da Associação de Futebol do Porto sorri perante a curiosidade, mas no plano desportivo adverte que apesar das águias serem de outro campeonato, terão de "provar em campo" que são melhores.

João Tomás confia que será "um jogo disputado" e que "não faltará motivação" aos jogadores do Trofense "para fazerem o melhor que sabem e podem" diante do líder da I Liga.

"Sabemos que o Benfica tem uma valia maior do que a nossa, mas tem de a provar dentro de campo. É com esses factos que o Benfica será confrontado", sugere, em declarações a Bola Branca.

O estádio vai estar cheio com "um jogo de dimensão diferente a que o Trofense está habituado". João Tomás explica que a Trofa está satisfeita por receber um dos denominados grandes do futebol português, já que "a realidade é outra", e prepararam-se para "receber bem todas as pessoas".

O Trofense-Benfica será o primeiro jogo oficial de Rui Costa como presidente eleito, após o sufrágio do passado sábado, um cargo para o qual João Tomás considera que o seu antigo companheiro de seleção "está preparado".

"Primeiro, tenho muita consideração pelo Rui, é uma das principais figuras do nosso futebol, e acredito que tenha aquilo que é exigido para ocupar o cargo. Tenho a convicção plena que o ocupará com muito sucesso. É evidentemente uma cadeira difícil, mas acredito que esteja mais do que preparado para isso", finaliza João Tomás.