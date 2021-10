Darwin Nuñez, avançado do Benfica, foi eleito o melhor avançado de setembro da I Liga, recolhendo 23% dos votos por parte dos treinadores principais da competição.

O uruguaio de 22 anos marcou quatro golos em três jogos disputados, correspondente a dois "bis" frente ao Santa Clara e Boavista.

Luis Díaz, do FC Porto, com 14% dos votos, foi segundo classificado, e Gustavo Sauer, do Boavista, ficou na terceira posição, com um total de 13% da votação.