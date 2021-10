João Mário, do Benfica, foi considerado o “Médio do Mês” na I Liga no mês de setembro. A informação é da Liga Portugal.

No mês em questão, o número 20 das águias participou em três partidas para o campeonato e marcou um golo.

O médio encarnado teve 18% dos votos dos treinadores, à frente de Matheus Nunes e Palhinha, ambos do Sporting, com 14%.

Também já conhecidos os prémios de Melhor do Mês para Diogo Costa (guarda-redes) e Porro (defesa).