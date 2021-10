Benfica. Nycole não joga mais esta época

A avançada Nycole Raysla, do Benfica, sofreu uma “lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, vai ser operada e não joga mais esta época.

Segundo os encarnados, “o protocolo de reabilitação levará a um período de paragem não inferior a nove meses”.

A jogadora brasileira lesionou-se com gravidade numa partida no sintético do Funchal, contra o Marítimo, para o campeonato de futebol feminino.

O Benfica perde, assim, uma habitual titular numa época em que, para além das competições nacionais, está a disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.