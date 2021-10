Toni. Rui Costa “é uma nova página no Benfica”

Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, fala em “nova página” na história do clube da Luz, com destaque para a “maior transparência e união”, no “consulado de Rui Costa”.

"É uma página nova que se abre, parece que a bandeira que o Rui Costa trouxe desde as suas primeiras palavras são maior transparência e união do universo benfiquista. Duas premissas importantes para este consulado de Rui Costa, só unidos e não fraturados o Benfica será mais forte", começa por dizer.

Sobre o trabalho de Rui Costa, Toni espera uma “maior e melhor resposta” no futebol, tendo em conta a história do novo presidente enquanto atleta. No que toca às outras áreas da gestão do clube, diz que há “outros homens que dominam essas áreas”.