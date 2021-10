Benitez. "Continuaremos um grupo Informado, vigilante"

Francisco Benitez, candidato derrotado às eleições do Benfica, garante que o movimento "Servir o Benfica" continuará a ser "um grupo Informado e vigilante".

Numa declaração no pavilhão da Luz, Benitez repetiu uma frase de campanha: "A união não se pede, conquista-se", mas congratulou Rui Costa pela eleição.

Votaram mais de 40 mil sócios, foi uma "enorme vitória de todos os benfiquistas". "Uma vez mais foi batido o recorde de participação. Sinal de que a cidadania está bem viva e não voltará a adormecer".

"Assumo a derrota, que se fez de pequenas conquistas, como o voto físico e a realização das eleições em dia não útil. Fatores que foram decisivos para a mobilização a que assistimos."

"Honra ao Sport Lisboa e Benfica e glória eterna aos nossos heróis", acrescentou.

Rui Costa é o 34.º presidente do Benfica. Venceu as eleições mais concorridas de sempre (40.085 sócios) num clube em Portugal com 84,48% dos votos, contra 12.24% de Francisco Benitez (líder da lista B).