Rui Costa apela à união. “Aconteça o que acontecer, temos de nos unir”

O dirigente votou pelas 12h40, no pavilhão da Luz, tendo ainda apelado à união, em declarações aos jornalistas à saída do local.

O dirigente esteve acompanhado da família e tirou fotografias com alguns sócios presentes junto à mesa onde votou, numa altura em que se tinha já passado dos 17 mil sócios a votar.

O número de votos poderá ser um marco histórico, relativamente às últimas eleições. Em declarações à Benfica TV, Rui Costa comenta que os números “significam que os apelos aos sócios foram correspondidos”, considerando o momento “mais um dia à Benfica”.

“Os sócios têm uma decisão importante a tomar no maior clube do país. Desejo que corra tudo com normalidade - os dois candidatos são do Benfica, embora com ideias diferentes. Que haja respeito e corra tudo na maior normalidade”, disse.

“Aconteça o que acontecer, temos de nos unir à volta do clube, é o que todos queremos, vitórias para o clube, que se conseguem com um clube unido”.

Muitos sócios aguardaram por Rui Costa no pavilhão, para manifestarem apoio à sua candidatura. A vencer as eleições, o dirigente pode tornar-se no 34.º presidente do Benfica.