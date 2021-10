Benitez pode apoiar Rui Costa se este "cumprir o que prometeu durante as eleições"

Francisco Benitez votou no pavilhão da Luz às 13h00, deste sábado. À saída, em declarações aos jornalistas, o candidato da Lista B mostrou-se contente com a adesão às eleições, sublinhando a união dos benfiquistas.

Benitez afirma ainda que, caso seja Rui Costa a vencer a presidência do Benfica, poderá vir a apoiá-lo, mas apenas se este “cumprir o que prometeu durantes as eleições”.

“Vou apoiá-lo no sentido em que, se ele cumprir aquilo que ele prometeu durante as eleições, ou seja, trazer mais transparência para o Benfica, trazer mais democracia para o Benfica, e ser mais ambicioso, aí, obviamente, terá todo o meu apoio”, começa por dizer. “Se não o fizer, terá a minha crítica”, contrapõe.

A vencer as eleições, o empresário pode tornar-se no 34.º presidente do Benfica.

Rui Costa votou antes de Benitez, pelas 12h40, e, em declarações à saída do pavilhão, apelou à união do clube, afirmando que o poder de decisão está nas mãos dos sócios.

Luís Filipe Vieira vai votar durante a tarde deste sábado, de forma presencial no pavilhão da Luz, em Lisboa. Será a primeira aparição do ex-presidente do Benfica depois de ter sido detido e constituído arguido no âmbito do processo “Cartão Vermelho”.