Rui Costa reduz zona do "maldito" cartão do adepto em 50%

O presidente do Benfica, Rui Costa, revelou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCDV) para reduzir a área do cartão do adepto em 50%.

No debate com Francisco Benítez, adversário às eleições do Benfica, o presidente demissionário, que encabeça a Lista A, salientou que está "há dois meses a combater o cartão do adepto".

"Temos tido sucessivas reuniões com a APCDV. Hoje [esta quinta-feira] chegámos a acordo para redução de 50% das zonas fechadas. O cartão do adepto é uma aberração. O combate que temos feito ao cartão do adepto envolve Liga, Federação e APCDV, que é a entidade reguladora. O Benfica tem sido dos clubes mais influentes para acabar com este maldito cartão do adepto", sublinhou.

Levar o Estado a tribunal

Francisco Benítez, que lidera a Lista B, defendeu que o Benfica deve falar com Liga e Federação perceber o que podem fazer para levar o Governo a revogar o diploma, que considera "inconstitucional".

"Quem está a ser prejudicado com o cartão do adepto é o Benfica, que tem a maior massa adepta de Portugal. Devíamos ser muito mais interventivos. Em último caso, devemos pôr o Estado em tribunal", declarou.

Esta quinta-feira, desafiado, em Assembleia da República, a revogar o cartão do adepto, o primeiro-ministro admitiu rever a situação.

“Vou inteirar-me dessa realidade do cartão do adepto, francamente não estou em condições de responder. (...) Prometo ir ver", afirmou.

As eleições do Benfica realizam-se no dia 9 de outubro.