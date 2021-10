Rui Costa: "Foi uma campanha muito positiva"

Rui Costa, presidente do Benfica, acredita que fez uma campanha eleitoral positiva, com os meios do clube aberto aos dois candidatos, e em que diz ter passado o seu projeto para o futuro do clube.

"Foi uma campanha muito positiva, com os canais do clube abertos para os dois candidatos, com um debate vivo. Tive o grande privilégio de andar de norte a sul, de visitar as Casas do Benfica, tive a possibilidade de estar coma adeptos e sócios. Estou muito satisfeito. Fui tentando nestas duas semanas dar a conhecer o meu projeto e o meu desejo para o clube. Dentro disto, estou extremamente satisfeito", disse.

O antigo vice-presidente das águias assumiu a liderança do clube após a saída de Luís Filipe Vieira, que se demitiu depois de ter sido arguido no caso Cartão Vermelho.

"A única mensagem que posso hoje transmitir é que amanhã o Benfica mais uma vez mostre a sua grandeza e que seja uma eleição à Benfica, pacífica, que seja um grande dia para o clube", diz.

Rui Costa diz que os sócios "sócios têm a obrigação de ir votar, faço muito esse apelo, porque em tudo temos de mostrar a nossa grandeza. Amanhã é mais um dia para o fazer".

As eleições do Benfica decorrem neste sábado. Rui Costa enfrenta Francisco Benítez, do movimento "Servir o Benfica".