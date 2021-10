Luís Filipe Vieira vai votar nas eleições do Benfica

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, vai votar nas eleições do clube neste sábado, confirmou a Renascença.

De acordo com as informações recolhidas, o presidente que se demitiu da direção depois de ter sido detido vai exercer o seu direito de voto enquanto sócio do clube. Vieira deverá votar durante a tarde.

Vieira suspendeu o seu mandato a 9 de julho e, mais tarde, acabou por se demitir após ter sido constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, é o rival de Rui Costa nas eleições marcadas para este sábado.