Lista de Benítez “contente” com desfecho do debate com Rui Costa

Pedro Brinca, candidato a vice-presidente do Benfica pela Lista B, explica que, na ótica da lista de Francisco Benítez, o debate eleitoral com Rui Costa “correu bem”, dado que as suas ideias “tiveram acolhimento”.

“Sendo que as nossas ideias estão a ser acolhidas pela Lista A, nós estamos contentes e vemos isso com otimismo”, diz em Bola Branca.

Deste frente a frente, na BTV, conclui-se que “há uma lista com várias ideias, várias sugestões e com vontade de ajudar o Benfica”. Algumas foram “integradas no programa da Lista A”, como a realização de auditoria forense ao clube e a limitação do número de mandatos.

“Neste sentido, o movimento ‘Servir o Benfica’ já ganhou, mesmo antes de ir a eleições, porque o objetivo é ajudar o Benfica e cremos que estas ideias o podem fazer”, admite, nesta entrevista à Renascença.

Quanto ao que espera dos resultados das eleições de sábado, Pedro Brinca não esconde que “a expectativa é ganhar”. No entanto, sublinha que “serão os sócios a decidir” e que o que for decidido será “apoiado” pela lista de Benítez, com vista a “ajudar o Benfica a ser cada vez maior”.

“Acreditando que temos o melhor programa e a melhor visão para o futuro do Benfica, essa é a expectativa”, conclui o candidato.

As eleições para os Órgãos Sociais do SL Benfica estão agendadas para sábado, dia 9 de outubro. Rui Costa, presidente demissionário, lidera a Lista A. Francisco Benítez comanda a Lista B.