Francisco Benitez com "boas expectativas" para as eleições do Benfica

Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica, diz estar com "boas expectativas" e espera que os sócios do clube "saibam quem está a usar o Benfica para se servirem e não para o servir".

"Tenho boas expectativas, porque tenho a certeza que os benfiquistas vão saber diferenciar uma coisa da outra e saber quem é que realmente quer construir o Benfica com valores, aqueles que os meus pais me transmitiram e que eu quero transmitir aos meus filhos. Vão diferenciar aqueles que infelizmente estão a usar o Benfica para se servirem e não para o servir", disse.



O candidato do movimento "Servir o Benfica" lamenta que as condições no debate da BTV não tenham sido as melhores. Ainda assim, diz ter ficado satisfeito.

"Foi o que me deixaram fazer, as condições não eram as melhores. Fiquei contente, as ideias acho que passaram , transmitimos muitas ideias aos benfiquistas", diz.

Benitez acusa Rui Costa de não ter debatido e ter-se limitado a atacar: "Acho que a Lista A não apresentou nenhuma ideia, limitou-se a desfazer as nossas e a atacar sempre que era possível. Não é essa a forma que tenho de viver o Benfica, deve ser construir, dar ideias, fazer maior aquilo que já é grande. A Lista A optou por outra estratégia, é de respeitar, mas não é a minha".