Rui Costa. “Benfica não pode estar nas competições só para participar”

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, deu conta das suas prioridades, a poucos dias do ato eleitoral de sábado.

“O Benfica não pode estar nas competições só para participar. Queremos liderar no futebol nacional e nas modalidades. Somos o maior e o melhor do país. Vamos lutar para ganhar tudo”, refere o ex-camisola 10 dos encarnados.

Lembrando o recente triunfo contra o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, Rui Costa reforçou: “Quero que as nossas equipas consigam jogar olhos nos olhos com toda a gente. Para nos ganharem, têm de nos pôr o pé por cima”.

"Estar a dizer que vamos ganhar dois ou três campeonatos é absurdo, nós queremos ganhar sempre. E vamos entrar em todas as competições para ganhar, não falo só do campeonato. Tivemos uma vitória maravilhosa com o Barcelona e é essa a dimensão que quero e que tenho falado várias vezes. Não vou ser demagogo, não vou dizer que vamos ganhar três Liga dos Campeões, quando há clubes com investimentos enormes que ainda não conseguiram ganhar nenhuma. Queremos é que a equipa jogo olhos nos olhos com todos, apesar das dificuldades", acrescentou.

Estrutura do futebol é para manter e conta com Domingos Soares Oliveira

Em entrevista à Btv, o candidato garante que a atual “estrutura do futebol profissional dá todas as garantias de bom trabalho” e que “Jorge Jesus é o treinador de todos os benfiquistas”.

Em janeiro reabre o mercado de transferências. Rui Costa não defende grande mexidas no mercado de inverno, mas “pode haver sempre um retoque ou outro”.

Uma das dúvidas dos sócios tem a ver com a SAD. Rui Costa começa por dizer que, “se depender de mim contarei com Domingos Soares Oliveira” [CEO da SAD encarnada].

Quanto à estrutura acionista, o atual presidente interino garante que, consigo na liderança, “a SAD será sempre do clube e o clube será sempre dos sócios”.

Apesar disso, admite “conversar com todos os investidores e saber o que podem trazer. Tem de ser vantajoso para o clube”.

Já sobre a área da formação, Rui Costa garante que “a porta de entrada ao plantel principal está aberta, mas não está escancarada”. “O plantel principal irá ter sempre jogadores da formação”, refere.

“Os jogadores têm de ter inteligência tática para qualquer sistema. Há modelos para cada posição, mas o modelo é ‘grande jogador’”.

O dirigente fez, então, uma revelação: “Alguns jogadores de algum renome não querem vir para o Benfica por causa da liga portuguesa”.

O futebol feminino será também uma aposta para manter e reforçar. “Há todo o interesse em alimentar este projeto, com crescimento gradual”.

Melhorar infraestruturas e apostar nas modalidades, incluindo ciclismo

Aposta forte do presidente interino recandidato será também melhorar as infraestruturas – que já são das melhores, reforça -, mas deixa uma garantia: “Não vou tirar competitividade às equipas para as obras”.

Mas o projeto contempla um “centro de alto rendimento para as modalidades, o alargamento do Benfica Campus” e melhorias no próprio estádio da Luz: “ecrãs, iluminação, cadeiras” no interior, mas também "quero colocar este estádio tão imponente por fora como é por dentro".

Nas modalidades a meta é “ambiciosa”. Por exemplo, no futsal e no hóquei já fomos campeões europeus, temos que lá estar”. O regresso do ciclismo é também uma ideia para futuro, mas aí será necessário encontrar de patrocinador, que permita vencer.

Sobre a lista com que concorre, Rui Costa garante que são “homens da minha confiança, uma lista homogénea, que dá garantias”. Mesmo com vários nomes que se mantêm da lista de Luís Filipe Vieira.

Já em relação aos casos de justiça, Rui Costa diz-se tranquilo. “Assumirei sempre as minhas responsabilidades, mas não vou temer processos daqui para a frente. Teremos de resolver os processos em curso”. Deixa, no entanto, uma certeza: O seu nome não foi tido, nem achado nos processos judiciais que envolvem Vieira.

Auditoria forense

Outra garantia dada foi a de que “já está a ser feita uma auditoria forense, que deverá ter respostas até finais de outubro”.

Outra das questões mais pertinentes, que os sócios mais têm exigido, é uma revisão dos estatutos. Rui Costa concorda com essa revisão e promete criar uma comissão para essa mesma revisão. Defende igualmente a limitação de mandatos, por exemplo: três mandatos de quatro anos.



A fechar, o que representa ser presidente do Benfica? “Orgulho enorme e uma responsabilidade tremenda estando a liderar o meu clube, o maior clube do mundo”.

A Btv entrevista, esta terça-feira, Francisco Benitez, o outro candidato às eleições do Benfica.

[atualizado às 23h23]