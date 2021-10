Movimento “Servir o Benfica”. “Temos dificuldade em aceitar que Rui Costa não saiba de nada”

A oposição a Rui Costa não está convencida com as últimas palavras do presidente-candidato sobre os vários processos judiciais que, alegadamente, não envolvem o antigo camisola 10 dos encarnados.

O presidente interino do Benfica e líder da lista A nas eleições do próximo sábado lembrou, em entrevista à BTV, que o seu nome não foi tido, nem achado nos processos judiciais que envolvem Luís Filipe Vieira.

No entanto, Tiago Godinho, pelo movimento “Servir o Benfica”, que suporta o candidato adversário - Francisco Benítez - afirma que a justificação de Rui Costa não convence.

“Temos dificuldade em aceitar que Rui Costa não saiba de nada. Foram 13 anos. Rui Costa deixou de jogar futebol em 2008 e assumiu imediatamente lugar na administração da SAD. São 13 anos de convivência diária com Luís Filipe Vieira. É estranho que um administrador que tinha a responsabilidade do futebol nunca ter ouvido nem visto nada”, disse Tiago Godinho.

Este porta-voz esclarece, no entanto, que o movimento “Servir o Benfica” nunca acusou Rui Costa, “seja do que for”.

“A operação Cartão Vermelho em momento algum se refere a Rui Costa e, portanto, não é isso que está em causa. Achamos sempre é que Rui Costa tinha oportunidade para fazer uma clara rutura com o passado recente”, acrescentou.

Rui Costa anunciou também que a atual estrutura do futebol profissional é para manter, e que espera continuar a contar com Domingos Soares Oliveira. A oposição defende precisamente o contrário.

“Domingos Soares Oliveira é administrador da SAD do Benfica há mais de 15 anos. É neste momento arguido do caso ‘saco azul’, que envolve a Benfica SAD, e, portanto, para nós, já deveria ter sido feita essa distinção. Domingos Soares Oliveira, independentemente das suas qualidades profissionais, já não deveria estar ao serviço do Benfica”, refere Tiago Godinho.

Chegados aqui, e apesar de Rui Costa falar de “pessoas de confiança e de equipa homogénea”, tem sido a manutenção de nomes de Vieira na sua lista que mais celeuma provoca. E não só o de Domingos Soares Oliveira, sublinha o movimento “Servir o Benfica”.

“Os dois administradores remunerados do conselho de administração da Benfica SAD, um deles é arguido no ‘saco azul’ e o outro – Miguel Moreira – que também faz há muitos anos parte da estrutura do Benfica é mencionado várias vezes na operação ‘Cartão Vermelho’”.

O Benfica atravessa um bom momento no futebol, o que pode ajudar os atuais dirigentes nas urnas. Tiago Godinho refere que há que olhar para a floresta e não apenas para a árvore.

“Estes dois meses não apagam os últimos quatro anos. O Benfica teve uma oportunidade histórica – num contexto que teve uma parte que é mérito seu e, por outro lado, teve o demérito dos adversários, que tiveram contextos muito complicados. E neste momento aquilo que nós sabemos é que, nos últimos quatro anos, o SL Benfica em títulos nacionais venceu menos que o FC Porto, o Sporting e até que o Sp. Braga. O Benfica nos últimos quatro anos ganhou um campeonato e uma Supertaça”, acrescenta.

Godinho insiste: “Um clube que investe 100 milhões de euros na época passada mas, por outro lado, no ano que tem a oportunidade histórica de fazer o pentacampeonato, cimentar uma liderança no futebol português, investe 9 milhões há aqui qualquer coisa que não está bem”.

Em suma, após a entrevista do candidato da lista A, esta segunda-feira, uma conclusão: “Rui Costa comprovou que é a continuidade daquilo que era o Vieirismo no SL Benfica”.

Francisco Benítez, e seus pares, admitem que este é um processo eleitoral mais transparente em comparação com o anterior. E apelam ao voto.

“Apelamos a que todos os associados do Benfica votem e, se conseguirmos um número total de votantes melhor do que o que aconteceu no ano passado, com uma eleição, desta vez, com processos mais transparentes do que aqueles que, infelizmente, ocorreram no ano passado, isso será um motivo de orgulho para todos os benfiquistas, independentemente do resultado final do ato eleitoral”.

Esta terça-feira, a partir das 22h00, é o candidato Francisco Benitez a ser entrevistado na Btv.

As eleições realizam-se no próximo sábado. Os sócios do Benfica vão escolher entre Rui Costa (lista A) e Francisco Benitez (lista B) para suceder a Luís Filipe Vieira, que se afastou do cargo de presidente após a operação das autoridades conhecida como "Cartão Vermelho".