Benitez quer Benfica entre as oito melhores equipas da Europa

O candidato à presidência do Benfica, Francisco Benitez, tem um objetivo claro: colocar o clube “entre as oito maiores equipas da Europa, no prazo máximo de oito anos”.

Quando isso acontecer, os jogadores da formação já não vão querer sair demasiado cedo e vão fazer sempre dois/três anos de plantel principal.

O primeiro passo para isso é mudar a SAD e preencher os lugares com “pessoas competentes, com provas dadas no futebol e que sejam benfiquistas”.

Os nomes estão escolhidos, mas Benitez só avança com a divulgação se for eleito.

Questionado sobre a maioria da SAD, o candidato da lista B não tem dúvidas: o Benfica “tem de manter a maioria da SAD, é ponto de honra” e, se algum dia isso deixasse de acontecer, Benitez apresentaria a demissão.

Quanto a investidores estrangeiros, todos os candidatos serão recebidos, mas é necessário “perceber o que querem os investidores”.

Em entrevista à Btv, Benitez dá conta de duas medidas que são para avançar logo nos primeiros 100 dias: abertura do processo de revisão de estatutos (incluindo limitação de mandatos: duas vezes, quatro anos) e avanço de auditoria forense a todas as empresas do Benfica.

Para a estrutura do futebol, para além de novos administradores da SAD, haverá um diretor desportivo, um team manager e um diretor de “scouting” com poderes reforçados.

Sobre o treinador, Francisco Benitez garante que Jorge Jesus irá cumprir o contrato que tem. Daí para a frente, dependerá se o técnico aceita ou não o plano estratégico que vai lhe vai ser apresentado.

Uma das críticas do candidato à direção cessante é o que chamou de navegação à vista: “Num dia aposta-se na formação e noutro dia não. Num dia aposta-se 100 milhões e noutro, em que se podia ganhar o penta”.

A ideia – reforça Benitez – é ter “plantéis mais curtos, com ‘reforços’ da formação”, mas com menos jogadores sob contrato.

No seu plano, o candidato do movimento “Servir o Benfica” defende um plano de jogo único logo a partir dos Sub-15.

A ideia é recuperar a hegemonia do futebol em Portugal e, pelo menos, vencer três em cada quatro campeonatos. Na Champions, a ideia é ultrapassar sempre a fase de grupos e estabilizar nos quartos de final, como mínimo.

Noutro plano, Francisco Benitez defende o “portal da transparência”, em que os sócios tenham acesso a todas as contas do clube e saibam os pormenores dos negócios.

Nesta entrevista ao canal do clube, Benitez apoia a aposta no futebol feminino e defende que este passe para a esfera da SAD e tenha espaço do Seixal.

Em relação às modalidades, depois de elogiar o trabalho do vice-presidente Fernando Tavares, defendeu a nomeação de um Diretor-geral – também já escolhido, mas não divulgado – e um “team manager” para cada uma das modalidades, sempre sujeitas a um plano estratégico.

Uma das propostas diferenciadoras é a de procurar um patrocinador global para as modalidades.

O regresso do ciclismo será também uma aposta clara e já há parceiros “identificados”.

Em relação ao estádio, está a ser estudada a possibilidade de aumentar a lotação, com o regresso dos peões, e, por exemplo, substituir painéis e montagens de leds para facilitar publicidade.

Outra das ideias é “criar uma galeria subterrânea em conjunto com o Metro”, que está a expandir a linha amarela. “Pode ter lojas, restaurantes, entre uma estação de metro nova e o complexo do Benfica, que permitirá gerir melhor o parque de estacionamento do estádio, que muitas vezes não é utilizado, e assim garantir mais receitas”.

Já em relação ao “naming”, a decisão não poderá ser da direção, terá de passar sempre por uma assembleia geral dos sócios.

Benitez defende a “expansão do Seixal, uma das grandes obras de Luís Filipe Vieira”, mas na medida em que for necessário para dar condições às equipas, não para ter universidades.

No final da entrevista, a garantia: Será “uma honra servir o Benfica” e assim “agradecer tudo o que o Benfica me deu”.

Francisco Benitez é o candidato a presidente do Benfica pela lista B. O outro candidato é Rui Costa. Na quinta-feira, a Btv organiza um debate entre os dois candidatos.

[atualizado às 23h25]