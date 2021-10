Benfica empata Bayern na estreia na Liga dos Campeões

O Benfica estreou-se na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, esta terça-feira, com um empate (0-0) diante do Bayern de Munique.

Apesar do domínio do campeão alemão, uma das melhores equipas da Europa, no Seixal, que se refletiu na criação de várias ocasiões de golo, as portuguesas também tiveram oportunidades para abrir o marcador, nomeadamente através da internacional canadiana Cloé Lacasse.

O Bayern ainda marcou um golo, aos 78 minutos, pela internacional japonesa Saki Kumagai. Porém, o lance foi anulado por mão na bola.

O Benfica soma, assim, um ponto no grupo D, os mesmos do Bayern e menos três do que o Lyon, que goleou as suecas do Hacken.

Na próxima jornada, na próxima quinta-feira, 14 de outubro, o campeão nacional visita o Lyon, que já foi sete vezes campeão europeu.

Reveja o Benfica-Bayern de Munique: