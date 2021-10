Benfica quer "honrar a camisola" contra Bayern Munique

O Benfica estreia-se, esta terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, recebendo no Centro de Estágio do Seixal o Bayern Munique.

André Vale, treinador adjunto das encarnadas, garante que a equipa vai “honrar a camisola”.

“Quando trabalhamos no Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar. Independentemente de podermos ser considerados, por alguns, como um ‘outsider’, por ser a primeira vez que estamos na prova, isso é perfeitamente normal”, disse.

O adjunto de Filipa Patão acrescentou que há “muito orgulho no que estamos a criar e na possibilidade enorme de crescimento. Na realidade, como é que as jogadoras crescem em projetos internacionais? É em jogos internacionais e isso só pode ser através da seleção e da Liga dos Campeões”.

O Bayern é a quarta equipa do “ranking” do futebol feminino. O Benfica acredita estar preparado, apesar das dificuldades esperadas.

"O maior respeito que podemos ter pelo Bayern é manter os nossos valores. Conhecemos muito bem a nossa equipa, tentamos perceber ao máximo o nosso adversário e tentamos, sem nos despersonificarmos, manter os nossos valores e adaptarmos o nosso jogo perante o adversário. Estamos a falar de uma equipa muito forte, com muita tradição no futebol feminino. Temos de ter cuidado com algumas jogadoras e com o modelo de jogo muito atrativo e ofensivo, como é típico das equipas alemãs. Estamos cá e preparámos bem o jogo", explicou André Vale.

O técnico admitiu "algumas limitações" do ponto de vista físico no plantel, mas garantiu "uma equipa muito competitiva". O Benfica defrontou o Amora no sábado.

Vale aproveitou ainda para apelar à presença do público no Seixal. “O 12.º jogador no Benfica é essencial".

Para além do Bayern Munique, o Benfica também vai defrontar no Grupo D o Lyon e o Hacken.