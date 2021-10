Álvaro Magalhães. Derrota com o Portimonense não é "motivo para alarme"

O treinador e antigo jogador do Benfica, Álvaro Magalhães não vê “motivos para alarmes” na derrota caseira com o Portimonense.

O desaire caseiro, à oitava jornada do campeonato, foi o primeiro "amargo de boca" para os benfiquistas, que vinham de sete vitórias consecutivas nas sete primeiras jornadas. Após a primeira derrota da época, ao fim de 14 jogos oficiais, Jorge Jesus declarou que a confiança da equipa não ficou abalada. Álvaro Magalhães partilha da mesma opinião.

“É só um jogo. O Benfica iniciou bem a temporada, está a jogar muitíssimo bem e, por isso mesmo, não há motivos para alarme. Durante o campeonato é natural que haja estes deslizes”, assinala Álvaro Magalhães, numa entrevista a Bola Branca, na qual destaca que o Portimonense ganhou a aposta “no erro do adversário”.

Para o antigo jogador “o Benfica fez uma exibição fantástica, criou muitas oportunidades para marcar, mas há que dar mérito ao adversário, que defendeu bem e teve a estrelinha do seu lado. A sorte procura-se, trabalhando”, declara.

Álvaro Magalhães destaca a grande exibição do guarda-redes Samuel Portugal: “Defendeu tudo e não deu hipóteses ao Benfica de fazer golos”, considera o treinador, descartando qualquer relação entre a derrota dos encarnados e o "chip" com que há poucos dias tinha goleado o Barcelona (3-0), no mesmo palco, para a Liga dos Campeões.

Todos perdem pontos no campeonato

“Todos vão perder pontos”, diz o experiente técnico de 60 anos de idade, com vasta carreira no futebol português, lembrando que há poucos anos “com Jorge Jesus, o Sporting perdeu o título para o Benfica depois de ter estado em vantagem e o mesmo já aconteceu com o Benfica e o Porto foi campeão. Há que manter regularidade”.

Álvaro Magalhães diz que será agora importante acautelar a condição psicológica dos jogadores de maneira a que estes possam “dar uma boa resposta no próximo jogo, o que vai seguramente acontecer, porque estão a fazer um bom campeonato”.



Com a derrota com o Portimonense, o Benfica vê encurtada a liderança da I Liga para apenas um ponto para os rivais FC Porto e Sporting.