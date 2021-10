Jorge Jesus: "Portimonense vai defender muito melhor que o Barcelona"

Jorge Jesus não está à espera de se deparar com tantas facilidades defensivas frente ao Portimonense, a contar para a oitava jornada do campeonato, como encontrou com o Barcelona, na Liga dos Campeões.

"A equipa do Portimonense vai defender muito melhor do que a equipa do Barcelona defendeu. Disso não tenho dúvida nenhuma", declarou o treinador do Benfica, este sábado, em conferência de imprensa.

Ou seja, o jogo com o Portimonense vai ser "completamente diferente" da receção ao Barcelona, com um ponto em comum: "É jogar para ganhar."

"A vitória de amanhã [domingo] é tão importante como a de quarta-feira. Vamos jogar com um adversário que tem tantos golos sofridos como nós, é uma das equipas com menos golos sofridos, com quatro. É sinal de que é uma equipa que defende bem e que vai criar-nos muitos problemas com a sua qualidade de organização defensiva, com muitas marcações muito diretas, que é forte na bola parada. Uma equipa competitiva que nos vai dificultar ao máximo a conquista dos três pontos", analisou.

Adeptos podem ajudar a resolver problemas

Jorge Jesus congratulou-se com o facto de o Estádio da Luz poder voltar a encher, mais de um ano depois, algo que "é um inventivo e uma ajuda".

"Os adeptos do Benfica ajudam-nos a entrar dentro do jogo e a ter sempre muita confiança. É muito bom para que a equipa consiga superar os obstáculos que o adversário nos possa colocar", enalteceu.

Apesar da satisfação com o regresso em pleno dos adeptos, o treinador do Benfica avisa que a transição da Liga dos Campeões para a I Liga "não é só uma mudança psicológica, é também uma mudança física".