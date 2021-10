Jorge Jesus e a renovação. "Neste momento não é tema"

Jorge Jesus está mais focado em continuar a vencer pelo Benfica do que em discutir, pelo menos para já, uma hipotética renovação de contrato.

Em conferência de imprensa, este sábado, o treinador foi questionado sobre uma possível extensão do vínculo, face aos bons resultados que tem apresentado, inclusive a vitória (3-0) sobre o Barcelona. Jesus preferiu virar o foco para o próximo jogo, frente ao Portimonense.

O mais importante no meio disto tudo é o dia a dia. Os treinadores vivem de resultados, bons ou maus. O Benfica está a atravessar uma fase boa, mas isto começou agora. Não sei como é que vai acabar. Para mim isso [a renovação] neste momento não é tema. O mais importante para mim neste momento é o Portimonense", sublinhou o técnico encarnado.

Novo presidente, a mesma exigência

A propósito disso, Jorge Jesus foi confrontado com a possibilidade de, a partir do dia 9 de outubro, o Benfica passar a ter um novo presidente.

O técnico revelou que falou sobre isso mesmo aos jogadores, este sábado, e sobre como o futebol vive do que se faz do presente e rapidamente esquece os sucessos do passado: "Jogadores e treinadores todos os dias têm de mostrar qualidade, a qualidade do seu trabalho e resultados."

"O que se fez antes não conta. Para mim o mais importante é aproveitar o bom momento do Benfica para continuar a ganhar. Queremos a oitava vitória no campeonato. O resto não me interessa para nada", frisou.

Jorge Jesus fazia a antevisão do Benfica-Portimonense, jogo da oitava jornada do campeonato marcado para domingo, às 18h00, na Luz.