Jesus deixa Amorim sem resposta e elogia João Mário

"Portanto, as coisas têm sido fáceis para ele [João Mário] e também há o fator de eu já o conhecer e de saber quais são as melhores qualidades dele e o que de melhor podíamos tirar dele", acrescentou Jorge Jesus.

"É um jogador que está habituado, como no ano passado, a ser campeão, que teve a influência que teve no rival e que trabalhou comigo. Achámos que ele era o jogador ideal para fazer aquela função. E não só. Ele é um jogador que pode fazer várias funções na estratégia e sistema tático da equipa. Entrou como uma luva no Benfica. Adaptou-se bem", vincou.

Jorge Jesus recusou, este sábado, responder à provocação de Rúben Amorim, que dissera, na véspera, que João Mário "não teria a influência e o estatuto" no Sporting que tem tido no Benfica . Em vez disso, o treinador encarnado preferiu apenas elogiar o médio internacional português.

Elogios a Weigl, que está "muito confiante"

Não só João Mário se tem valorizado com o bom momento do Benfica e "com a qualidade com que está a jogar". Julian Weigl, que "tem crescido com a equipa", também mereceu elogios de Jorge Jesus:

"Todos os jogadores que trabalham comigo há um ano e poucos meses conhecem muito melhor as ideias da equipa quando tem bola, quando não tem, estratégia, jogadas trabalhadas. Já sabem o que a equipa quer e isso faz com que o rendimento coletivo e individual seja muito maior. Está muito confiante. Depois, há outro fator que é o mais importante nos jogadores: quando a cabeça deles está boa, eles até correm mais e jogam mais do que pensam. É o que está a acontecer com o Julian."

O treinador destacou, ainda, a "resistência física" do médio alemão.

"No jogo com o Barcelona correu à volta de 12 quilómetros, uma média pouco habitual mas de um jogador com muita capacidade", elogiou.

Jorge Jesus fazia a antevisão do Benfica-Portimonense, jogo da oitava jornada do campeonato marcado para domingo, às 18h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.