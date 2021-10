Raúl de Tomás garante que Benfica "foi um acerto, ainda que tenha passado muito mal"

Raúl de Tomás considera que a passagem pelo Benfica, ainda que difícil, foi "um sucesso", pois permitiu-lhe chegar onde se encontra hoje.



O Benfica contratou o ponta de lança espanhol, de 26 anos, ao Real Madrid no verão de 2019, por 20 milhões de euros. Seis meses depois, com apenas três golos marcados em 17 jogos de águia ao peito, Raúl de Tomás rumou ao Espanhol de Barcelona pelo mesmo valor.

Questionado, em entrevista ao jornal "As", sobre se o Benfica foi o maior erro da carreira, o jogador preferiu ver a situação por outro prisma.

"Mais do que um erro, diria que foi um acerto. Se não tivesse ido para o Benfica, não estaria hoje no Espanhol. As coisas acontecem porque têm de acontecer. Temos de ser gratos. Para estar agora feliz, algo de mal tinha de acontecer ali, ainda que tenha passado muito mal", vincou.

"Serei do Espanhol até morrer"

O "grande acerto" da carreira de De Tomás, portanto, foi o Espanhol:

"Estou muito feliz aqui, é como se fosse a minha família. Sinto-me muito agradecido por terem apostado em mim e arriscado pagar um valor tão alto [20 milhões de euros]. Não sei o que trará o futuro, o que posso dizer é que darei tudo pelo Espanhol. Sou do Espanhol e sempre serei, até morrer. Lutarei pelo emblema, pelos adeptos e por toda a gente neste clube."

Raúl de Tomás vai na terceira época pelo Espanhol. Na temporada passada, apontou três golos em 38 jogos e ajudou os "pericos" a subir à I Liga. Em 2021/22, leva dois golos e uma assistência em sete jogos.