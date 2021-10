​Francisco Benítez apresenta candidatura. "Rui Costa é mais do mesmo"

Francisco Benítez, do movimento "Servir o Benfica", apresentou a sua candidatura às eleições do Benfica e acredita que parte à frente do candidato adversário, Rui Costa, em termos de gestão.



"Alguém que durante uma OPA por explicar esteve calado, depois de perder o penta esteve calado, vê o rival do norte entrar no nosso estádio para gravar uma reportagem e fica calado. Em termos de gestão parte atrás de mim", disse, em conferência de imprensa.

As críticas de Benítez estendem-se ao que diz ser a manutenção de nomes que acompanharam Luís Filipe Vieira e continuam com Rui Costa. O candidato da lista B esperava uma revolução, prometida por Rui Costa, e receia que a relação do clube com a justiça não esteja fechada.

"Temo que possam aparecer mais casos e que as pessoas que transitam da equipa anterior com Rui Costa tragam esses casos, o que será mais uma vez muito prejudicial para a imagem e história do Benfica. Rui Costa disse que ia mudar o paradigma, pensei que haveria uma renovação quase completa da equipa de gestão, não se constatou isso. Vamos ter mais do mesmo", disse.

Benfica num bom momento e Jesus no banco

No futebol, Francisco Benítez reconhece que o Benfica está bem: "Sou benfiquista e estou muito contente. Acho que se o Benfica não estivesse tão bem as eleições não seriam agora, eram mais tarde. Mas ainda bem que são agora. Se o Benfica estiver a ganhar, estou muito feliz".

Francisco Benítez garante ainda que Jorge Jesus é o seu treinador até ao final do seu contrato.



"Desde que o Jorge Jesus ganhe, estou contente. Para mim, Jesus é o treinador do Benfica e, como tal, tem todo o meu respeito até ao final do seu contrato", diz.

Francisco Benítez, pela lista B, contra Rui Costa, da lista A, vão a votos nas eleições de dia 9 no Estádio da Luz.