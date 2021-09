O central Jan Vertonghen pondera acabar a carreira no Benfica. O internacional belga tem 34 anos e contrato com as águias até ao final da próxima temporada, em 2023.

"Penso que há boas hipóteses de terminar a minha carreira aqui. Tenho 34 anos e ainda tenho um contrato de cerca de dois anos. Não tenho ambição de mudar de clube novamente e construir outra vida. Se tudo correr normalmente, a carreira termina aqui para mim", disse, à televisão RTL, da Holanda, quando questionado sobre um possível regresso ao Ajax.

Vertonghen assume que "está feliz" no Benfica: "Tive a oportunidade de jogar em clubes grandes e o Benfica também é um deles. Queria ir para um clube muito ambicioso que participa na Liga dos Campeões e este é o caso. Este é o caso aqui".

O central chegou ao Benfica na época passada, depois de terminar contrato com o Tottenham, clube onde jogou durante oito temporadas. Na época passada somou 42 jogos no Benfica e esta temporada leva 10.