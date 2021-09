Darwin Nuñez na equipa da semana da Liga dos Campeões

Darwin Nuñez, avançado do Benfica, ficou em segundo lugar no prémio de melhor jogador da jornada da Liga dos Campeões e integra a equipa ideal da jornada.

O avançado uruguaio foi protagonista na vitória do Benfica, por 3-0, com o Barcelona, ao marcar dois golos, e faz parceria no ataque da equipa da semana com Ademeye, do RB Leipzig.

Apenas o guarda-redes do Sheriff, Giorgos Athanasiadis, que surprendeu ao vencer em casa do Real Madrid, ficou à frente do avançado do Benfica no prémio de melhor jogador da jornada.

A equipa da semana

Guarda-redes: Athanasiadis (Sheriff)

Defesas: Milan Škriniar (Inter), Rakitskyi (Zenit) e Douglas Santos (Zenit),

Médios: Salah (Liverpool), Gueye (PSG), Chiesa (Juventus), Vanaken (Club Brugge) e Sané (Bayern);

Avançados: Ademeye (RB Salzburgo) e Darwin Nuñez (Benfica)