Benfica avança para 100% da lotação frente ao Portimonense

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, que vai colocar à venda bilhetes para a totalidade da lotação do Estádio da Luz para o jogo com o Portimonense, a contar para a oitava jornada do campeonato.

A informação surge poucas horas depois de a Direção-Geral de Saúde (DGS) ter aberto a porta ao fim da limitação da lotação dos estádios.

"Em face da mais recente orientação da DGS para os recintos desportivos, segundo a qual 'a ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada', a lotação disponível do Estádio da Luz para o Benfica-Portimonense (...) será de 100 por cento", revela o clube encarnado, em comunicado, no site oficial.

Para entrar na Luz, qualquer adepto (a não ser que tenha menos de 12 anos) de Benfica ou Portimonense terá de apresentar bilhete, cartão de cidadão e certificado digital Covid-19 em voga na União Europeia.

"Deve respeitar o lugar indicado, e à entrada do estádio será medida a temperatura, que deverá ser inferior aos 38 graus, sob pena de ser vedada a entrada. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto e deve ser privilegiada a compra via 'contactless'", informa o Benfica.

O Benfica, líder do campeonato, recebe o Portimonense, sexto, no domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.